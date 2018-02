Dia da Consciência Negra terá shows, exposições e dança

Quem ficar em São Paulo poderá curtir nesta terça-feira a programação especial de shows pelo Dia da Consciência Negra. O evento principal ocorre no Parque da Juventude, próximo do Metrô Carandiru, das 11h às 20h.

O comando da festa caberá à sambista Fabiana Cozza, que celebrará 15 anos de carreira ao lado de Tias Baianas Paulistas e Velha Guarda da Camisa Verde e Branco, entre outros convidados. O espetáculo de encerramento ficará para o grupo Fundo de Quintal, que recebe no palco principal, às 18h, Adriana Moreira, Chocolate e Graça Braga.

Ainda na parte cultural, os museus estaduais terão programação especial. No Museu Afro Brasil, há três exposições, com curadoria de Emanoel Araújo, que poderão ser vistas a partir de terça-feira, às 13h. Já o MIS promove uma Homenagem ao Samba e Choro, com apresentações musicais ao ar livre e exibições de documentários no seu auditório.

Oficina. A Pinacoteca terá a exposição Gênese e Celebração: Coleção de peças africanas do acervo de Rogério Cerqueira Leite. O Museu de Arte Sacra também tem programação especial e o Museu da Casa Brasileira oferece oficina de dança afro.

A programação completa está disponível e pode ser acessada por meio do site da Secretaria de Estado da Cultura: www.cultura.sp.gov.br.