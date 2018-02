DHPP afirma que investigação ainda não foi concluída O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) afirma que a investigação do caso está em andamento e os laudos do Instituto de Criminalística são importantes para o esclarecimento de eventuais dúvidas. O delegado do Grupo Especializado em Local do Crime (Geacrim-5), José Mário de Lara, ouviu o dono da casa onde Jefferson se escondeu antes de morrer. "Ele disse que não viu nada", afirma. "A arma que o Jefferson teria usado também foi apresentada e aguardamos os resultados do IC para saber se haverá informações relevantes."