DF: garota é estuprada por 3 dias em escola Uma adolescente de 13 anos, portadora de transtorno de déficit de atenção (TDA), foi estuprada durante três dias seguidos por colegas dentro da própria escola, na cidade-satélite de Ceilândia, no entorno de Brasília. Na hora do recreio, alguns ficavam de guarda, enquanto outros atacavam a menor em uma sala vazia. Eles se revezavam, sempre na hora do intervalo, segundo a Delegacia da Criança e do Adolescente.