Dezesseis jovens fogem da Fundação Casa de Jundiaí

O grupo de jovens conseguiu fugir, na noite desta segunda-feira, 17, da unidade da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), antiga Febem, localizada na altura do quilômetro 74 da Rodovia Vereador Geraldo Dias (SP-332), em Jundiaí, interior paulista.

Os jovens aproveitaram a visita de um grupo espírita para dominar funcionários e visitantes e fugir a pé. Ninguém ficou ferido. Guardas municipais e PMs do 49º Batalhão, incluindo a Ronda Escolar, foram deslocados para caçar os jovens infratores. Até às 3h30 desta terça-feira, 18, quatro deles, sendo três maiores de 18 anos, haviam sido recapturados.

A unidade de Jundiaí foi inaugurada em 13 de fevereiro de 2008. Com capacidade para até 56 adolescentes, sendo 40 em regime de internação e 16 em internação provisória, ela é gerenciada em parceria com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) de Jundiaí, entidade vinculada à Pastoral do Menor de São Paulo.