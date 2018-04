Dezenas de semáforos ficam sem funcionar após temporal em SP Por causa das fortes chuvas de ontem, mais de 100 semáforos continuam com problemas até as 9h30 desta quinta-feira, 17. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 68 semáforos, em todas as regiões da cidade, estão apagados. Outros 35 também não funcionam, estão em amarelo piscante.