Dezenas de consumidores fazem filas à espera de liquidação

Dezenas de pessoas fizeram filas em lojas de todo o país da rede Magazine Luiza, na madrugada desta sexta-feira, 8, que prometia a "liquidação fantástica", um saldão de produtos com até 70% de desconto realizado anualmente.

Segundo a assessoria da loja, as filas começaram a ser formadas a partir do domingo. Os moradores de Limeira, no interior de são Paulo, foram os primeiros a formar a fila à espera de preços baixos. Já a fila em Campinas começou se formar na noite da segunda-feira.

Em São Paulo, os interessados em comprar os produtos em liquidação começaram a chegar em frente à loja da rede varejista Magazine Luiza, no Shopping Aricanduva, na zona leste da cidade, na noite de quarta-feira, 6.

Antes da abertura da loja de Pinheiros, na zona oeste da capital, foram distribuídas senhas aos integrantes da fila, segundo a assessoria. Por volta das 7 horas, cerca de mil pessoas ainda aguardam entrar na loja. Alguns produtos já estavam embalados e com nota fiscal.

A rede marcou para hoje a "liquidação fantástica", um saldão de produtos com até 70% de desconto realizado anualmente, com cerca de 800 mil itens. As lojas da Grande São Paulo abriram as portas às 5 horas da manhã, exceto no Shopping D. Nas demais unidades da rede, a liquidação começou às 6 horas da manhã. Havia filas também nas lojas de Cidade Dutra e em Santo André, na Grande São Paulo.

Concorrência física e online

Outras redes também marcaram para esta semana o seu período de saldão. As Lojas Colombo começaram na quinta-feira, 7, a sua liquidação, batizada de "liquidação bombástica". A promoção vai até sábado com descontos de até 70%. "A cada dia teremos grandes e diferentes ofertas", informa o diretor de vendas da rede, Eduardo Colombo. Hoje para enfrentar a concorrente, a abertura será às 7 horas da manhã.

O Ponto Frio, empresa recentemente adquirida pelo Grupo Pão de Açúcar, começa hoje também a "grande liquidação de 2010". De acordo com a companhia, algumas lojas começam a funcionar às 5 horas da manhã, também com descontos de até 70%. A intenção é clara de minar as vendas da concorrência.

Enquanto a disputa entre as grandes redes varejistas de móveis e eletroeletrônicos se acirra nas promoções de janeiro, neste ano essas empresas têm um concorrente adicional: as promoções pela internet. Sem precisar sair de casa e ter de enfrentar multidões, o consumidor pode usufruir dos preços de ocasião apenas com um clique na tela computador.

A Braspag, companhia especializada em meios de pagamento pela internet, criou um site onde reúne cerca de 40 lojas interessadas em liquidar os produtos das lojas físicas. As ofertas vão de eletrodomésticos a perfumes.

Com informações da réporter Márcia de Chiara, do jornal O Estado de S. Paulo.