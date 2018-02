Dezembro tem calor 5°C acima da média em SP O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que este mês está mais quente que outros dezembros na capital paulista. Entre os dias 1.º e 12, as temperaturas da tarde ficaram, em média, em 31,4°C, quase 5°C acima do normal (26,6ºC), segundo medições no Mirante de Santana, na zona norte. As noites também estão mais quentes. As mínimas ficaram, em média, em 21,8°C, mais de 4°C acima dos 17,5°C esperados. Mas a temperatura deve cair nos próximos cinco dias, com aumento de nebulosidade.