DEZ REVELAÇÕES

2. A 2ª mulher de Dom Pedro, Dona Amélia de Leuchtenberg, foi mumificada.

3. Dona Leopoldina não quebrou o fêmur. Dizia-se que ela teria caído - ou sido derrubada por Dom Pedro - de uma escada e sofrido grave fratura, que teria culminado em sua morte.

4. Dom Pedro I teve fraturas em quatro costelas. A causa seria duas quedas de cavalo.

5. Dona Leopoldina foi enterrada com a roupa com que foi coroada imperatriz e com brincos de ouro com gemas que, em vez de diamante, eram resina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6. Dom Pedro I foi enterrado como Dom Pedro IV de Portugal, com insígnias portuguesas, sem referência ao passado brasileiro.

7. Ao morrer, aos 66 anos, Dona Amélia tinha escoliose severa e osteoporose.

8. Dom Pedro I era menor do que se supunha. Com 1,66 m a 1,73 m, era alto para um português da época, mas de médio a baixo para um brasileiro atual.

9. Dom Pedro I foi enterrado com solo do Porto, de Portugal. Foi possivelmente uma homenagem por ter liderado o Cerco do Porto (1832-1833), episódio da guerra pelo trono português.

10. Dona Amélia foi enterrada toda de preto e guardou luto por 42 anos por Dom Pedro.