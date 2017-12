Dez pontos que tornam a Alfonso Bovero a avenida mais completa de Perdizes

Morar na região de Perdizes, próximo à Avenida Professor Alfonso Bovero, é sinônimo de qualidade de vida. O 1,3 quilômetro da via contempla todo o tipo de comércio e serviço em uma localização privilegiada. Paralela às avenidas Sumaré e Doutor Arnaldo, a Alfonso Bovero interliga os bairros de Perdizes e Pompeia, desemboncando na avenida homônima.

Sede da extinta TV Tupi, primeira emissora do Brasil, a via começou a ser frequentada por personalidades e, mais tarde, por alternativos frequentadores dos estúdios da MTV Brasil, que ocupou a mesma localização da Tupi na Alfonso Bovero.

Com o passar do tempo, a região que se constituiu como polo residencial foi se tornando um centro comercial para atender às necessidades dos moradores do bairro. O resultado foi a Avenida Professor Alfonso Bovero como ela é hoje: com serviços desde bancos a farmácias, de lojas de roupa a papelarias e restaurantes e bares para todos os gostos.

Passeie pela avenida:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Separamos dez referencias para provar que a Avenida Professor Alfonso Bovero é uma das mais completas da cidade:

1 - Bancos

Entre as ruas Tucuna e Cotoxó, na altura do número 1.100 existem quatro agências bancárias praticamente lado a lado.

Caixa Econômica Federal - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1169 - (11) 3004-1105

Banco Itaú - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1289 - (11) 4004-4828

Banco Bradesco - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1333 - (11) 3003-7567

Banco Santanter - Alfonso Bovero, 1060 - (11) 3866-3070

Banco HSBC Brasil - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1344 - (11) 4004-4722

2 - Bares

Na capital da vida noturna e da agitação, não tem como uma avenida ser uma das mais completas da cidade sem boas opções de ambientes para reunir amigos com quitutes e drinks. Na Alfonso Bovero tem!

Bebo sim - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1107 - 11 2338-5259

Choperia Siri Bar - Av. Prof. Alfonso Bovero, 1008 (R. Diana), São Paulo - (11) 3673621

3 - Utilidades

Quem nunca entrou em desespero ao perceber que está trancado para fora de casa ou que a única caneta da casa secou? Papelaria completa com livros, materiais de escritório e chaveiro são destaques da região:

Papelaria e Livraria Segurança - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1214 - (11) 3672-6961

Chaveiro Irmãos Rodrigues - Avenida Professor Alfonso Bovero, 757

4 - Padaria

Do pão nosso de cada dia até as sobremesas mais elaboradas. As padarias da Alfonso Bovero são imperdíveis. Vai lá:

Real Pizzaria e Lanchonete - Avenida Professor Alfonso Bovero, 2 - (11) 3862-7864

Panificadora Pompeia Chic Epp - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1158 - (11) 3864-9820

5 - Mercado

Bateu qualquer tipo de desespero? O mercado está logo ali. E tem mais de uma opção pra comparar preços e sair no lucro:

Pão de Açúcar - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1425 - (11) 3673-4566

Dia Supermercado - Avenida Professor Alfonso Bovero, 647

6 - Beleza

Tudo o que você precisar para manter a estética em dia, perfumarias têm desde esmaltes a produtos de tratamento internacionais. Vai lá:

Sumirê - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1186 - (11) 3864-1817

O Boticário - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1153 - (11) 3864-0935

7 - Comida

Comida árabe, mexicana, por quilo ou o tradicional paulistano delivery de pizza. Na Alfonso tem:

Dib Especiarias Árabes - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1135 - (11) 3871-5778

Nacho Libre - Avenida Professor Alfonso Bovero, 754 - (11) 3672-0773

Sabia Restaurante - Avenida Professor Alfonso Bovero, 623 - (11) 3864-9311

Q-Pizza - Avenida Professor Alfonso Bovero, 846 - (11) 3662-3662

8 - Saúde

Para dor de barriga, gripe, questões mais sérias ou só para comprar um chiclete de última hora, drogarias 24h para qualquer ocasião:

Drogasil - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1185 - (11) 3865-6803

Drogaria São Paulo - Avenida Professor Alfonso Bovero, 566 - (11) 3864-5152

Droga Raia - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1452 - (11) 3864-5919

9 - Pets

Na hora de cuidar e deixar tudo em ordem com nossos melhores amigos, os petshops salvam vidas e também entraram para o Top 10 da Alfonso Bovero:

Pet Shop Totó Dog - Avenida Professor Alfonso Bovero, 730 - (11) 2305-9915 / (11) 3562-6957

10 - Roupas

Para homens e mulheres, a moda não para. Para o trabalho ou ocasiões mais formais, a roupa é sempre um cartão de visitas. Dá pra manter o look em dia na Alfonso. Veja onde:

BEP Ferrari Calçados e Acessórios - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1360 - (11) 3871-0490

Kajacalu - Avenida Professor Alfonso Bovero, 1426 - (11) 3872-4666