Dez opções para começar a festejar 2009 antes da meia-noite

Virada de ano sem contagem regressiva é como praia sem sol. Mas você não precisa esperar os últimos segundos de 2008 para sentir o gosto do réveillon. De norte a sul, o litoral tem programação para sacudir as areias - e gerar ondas bem maiores do que as que se pulam à meia-noite. As atrações começam já no dia 29, com show da banda Chiclete com Banana, no Guarujá. Os baladeiros podem agitar ao som de DJs nacionais e internacionais que comandam festas em vários pontos do litoral, como em Maresias e Ilhabela. E, em Santos, tudo já está preparação para a grande noite, quando o céu será iluminado com a longa queima de fogos em sete pontos da orla. Não dizem que o melhor da festa é esperar que ela chegue? Faça o teste! Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão 10 - dia 29/12 - Entre no clima de contagem regressiva e comece um ‘intensivão’ pré-réveillon. A banda Chiclete com Banana anima o Guarujá em arena montada no Estádio Municipal. R. Braselina Desidérios, s/nº (entre as praias do Tombo e Astúrias), Guarujá. R$ 50/R$ 90. Info.: (11) 3885-5511. E no site. 9 - dia 30/12 - Um novo amor em 2009 - Se a promessa de fim de ano é conquistar um amor, aproveite o clima romântico em São Sebastião. O cantor Daniel faz show para 100 mil pessoas com músicas de seu novo CD ‘Difícil Não Falar de Amor’. Pça. de Eventos da Rua da Praia, s/nº, São Sebastião, (12) 3892-2620. 23h. Grátis. 8 - dia 30/12 - Sessão de descarrego - Descarregue a tensão do ano todo com o pé na areia e os ouvidos na música eletrônica do Ilhabela Summer Stage. Assim você aproveita para entrar no último dia do ano livre de energias ruins. No palco montado à beira-mar, o DJ Patife embala a noite com seu estilo que mistura drum’n’bass e textura jazzística. Praia do Saco da Capela, entre a Vila e o Yatch Club, s/nº, Ilhabela, 23h/6h. R$ 20/R$ 50. Vendas antecipadas: (11) 3079-4338 ou no site. 7 - 31/12 - dia Ceia sem lentilha - A lentilha não precisa ser, de novo, o prato principal nesta virada de ano (bastam alguns grãos). No Restaurante Senzala, de Ubatuba, a ceia de Ano-Novo tem salmão à moda caiçara (com molho curry e gengibre), badejo à florentino (com creme de espinafre e catupiry) e camarão ao termidor (com molho branco, páprica, champignon, parmesão e catupiry). Av. Leovegildo Dias Vieira, 1.030, Itaguá, Ubatuba. Reservas: (12) 3833-4293. 12h/1h. R$ 100. Cc.: todos. 6 - 31/12 - Duas doses, por favor - O Sirena, um dos pontos mais ‘quentes’ das baladas na praia, vai animar a noite de réveillon em duas pontas do litoral paulista. Em Maresias, a festa da virada acontece ao som do DJ e produtor inglês Paolo Mojo, considerado um dos expoentes da house music. No Guarujá, a música eletrônica invade o Casa Grande Hotel, com os DJs Edu Cassian e Fabio Castro. Maresias. R. Sirena, 418, Maresias, (12) 3865-6681. 23h/6h. R$ 140/R$ 280. Guarujá. Av. Miguel Stéfano, 1001, Praia da Enseada, (11) 3885-5511. R$ 30/R$ 120. Mais informações no site 5 - 31/12 - Importados na noite - O Bananas, uma das animadas casas do litoral paulista, se prepara para a virada com um reforço ‘tipo importação’. Em São Sebastião, o DJ californiano Nobru, conhecido por misturar trechos de músicas brasileiras ao hip hop americano, se une ao time formado por Lucky, Cayon Blanco e Ricardo Cozza, que discotecam até o dia amanhecer. Rod. Rio-Santos, Km 174,5, Praia Preta, (12) 3863-1644. 22h. R$ 150 (M) e R$ 250 (H). 4 - 31/12 - Virada austríaca - Em Ilhabela, a queima de fogos vai ser um evento modesto. O forte da última noite do ano será o embalo dos DJs austríacos Makossa & Megablast, a partir das 22h, no DPNY Beach Hotel (R$ 300 (H)/R$ 200 (M). Para participar da ceia sofisticada do hotel, às 21h, preparada pelos chefs Renata Raikov e o italiano Alan Bravaccini, você terá de desembolsar mais R$ 600. Av. José Pacheco do Nascimento, 7.668, Praia do Curral, Ilhabela, (12) 3894-2121. 3 - 31/12 - Clarão da meia-noite - O ritual da queima de fogos em Santos será o mesmo do ano passado – e não menos marcante. Serão sete pontos ao todo, com estrutura de cinco balsas espalhadas ao longo da orla e baterias na Fortaleza da Barra e no Emissário Submarino. O show pirotécnico sincronizado terá 35 toneladas de fogos de artifício para deixar o público de olhos bem abertos. Orla da Praia, s/nº, Santos, (13) 3201-8000. 0h. Grátis. 2 - 1º/01 - Brilho e salto alto - A virada na praia não precisa ser de bermudão e chinelo. Para passar o ano com estilo, a casa noturna paulista Cafe de La Musique, em parceria com a YellowVillage, tem festa de Ano-Novo com o DJ Rony Alcântara, no Hotel Sofitel Jequitimar. Av. Marjory da Silva Prado, 1.100, Praia de Pernambuco, (13) 3353-2133. 1h. R$ 200/R$ 300 (bebidas como whisky e vodca estão inclusas). Mais informações no site 1 - 1º/01 - Pulinhos com Elba Ramalho - Depois de estourar os espumantes e pular as sete ondinhas, entre em 2009 pulando (também) com Elba Ramalho, na praia do Itararé, em São Vicente. Logo depois dos fogos, a cantora paraibana apresenta sucesso como Chão de Giz, Bate Coração e De Volta para meu Aconchego. Praia do Itararé, s/nº, São Vicente, (13) 3569-1400. 0h30. Grátis. Guia - Como é passar a virada de ano trabalhando? Elba Ramalho - Sempre trabalho, já estou acostumada. É bom trocar energia com os fãs, que só me desejam coisas boas. Onde você vai passar o primeiro dia do ano? Em São Vicente faço o show da virada e, no dia seguinte, vou para minha casa em Trancoso, na Bahia. Você já passou algum réveillon em São Vicente ? Não. Será a primeira vez!