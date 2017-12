Dez menores fogem da Fundação Casa em Campinas

CAMPINAS - Dez internos da Fundação Casa, em Campinas, fugiram no início da tarde desse domingo, 5, pelo teto da unidade. Os adolescentes jogavam futebol em uma quadra coberta, quando 11 deles, com uma escada, quebraram o forro e, pelo teto, pularam para fora do prédio, que fica no bairro San Martin.

Um dos internos ficou feriu ao cair e foi recapturado, os outros conseguiram fugir. A fuga aconteceu por volta das 12h30 e a assessoria de imprensa da Fundação Casa informou que não houve nenhum confronto com funcionários. A corregedoria instaurou sindicância para apurar as circunstâncias da fuga.