Dez ficam feridos após ônibus bater em poste Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após um ônibus bater em um poste na Avenida Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na tarde de ontem. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e colidiu com o poste por volta das 14 horas, O Corpo de Bombeiros foi chamado e enviou sete equipes para o local do acidente. As vítimas foram encaminhadas para três hospitais da região: o Universitário, o Bandeirantes e o Regional de Osasco. De acordo com os bombeiros, todas tiveram ferimentos leves.