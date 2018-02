Dez estações do Metrô e da CPTM começam a aceitar o BOM nesta segunda

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 17, 10 estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passarão a aceitar em suas catracas o Bilhete do Ônibus Metropolitano (BOM), cartão eletrônico que opera nas linhas de ônibus intermunicipais dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo é facilitar a integração física entre os diferentes meios de transporte, mas não há desconto nas passagens nas conexões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta segunda, o BOM passa a funcionar nas seguintes estações e linhas: Corinthians/Itaquera, Brás, Carrão, Penha, Palmeiras/Barra Funda (Linha 3-Vermelha); Osasco, Carapicuíba e Palmeiras/Barra (Linha 8-Diamante da CPTM); Corinthians/Itaquera (Linha 11-Coral da CPTM), e Brás (Linha 12-Safira da CPTM).

No sábado, 22, mais sete estações da CPTM recebem a integração: Mogi das Cruzes, Estudantes, Guianazes (Linha 11-Coral); Itaim Paulista, São Miguel Paulista e Comendador Ermelino (Linha 12-Safira); e Itapevi (Linha 8-Diamante).

No dia 27, quinta-feira da semana que vem, o BOM passa a funcionar em mais cinco estações do Metrô e da CPTM: Armênia e Tucuruvi (linha 1-Azul do Metrô); Caieiras (Linha 7-Rubi da CPTM); São Caetano (Linha 10 Turquesa da CPTM); e Grajaú (Linha 9-Esmeralda da CPTM).

Segundo o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, as atuais estações foram escolhidas por apresentarem a maior quantidade de passageiros fazendo integração da EMTU com o Metrô e a CPTM.

O secretário disse que 100 mil usuários devem ser beneficiados nesta etapa da integração, número que deve subir para 500 mil quando todas as 153 estações do sistema (89 da CPTM e 64 do Metrô) contarem com o serviço.