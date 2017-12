Dez crianças inalam fumaça em incêndio em escola na zona leste

SÃO PAULO - Pelo menos dez crianças inalaram fumaça causada por um incêndio em uma escola de ensino infantil e fundamental no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 13. Os policias militares iniciaram o atendimento à ocorrência, e três deles também respiraram fumaça. Ninguém precisou ser encaminhado ao atendimento hospitalar.

Por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de início de incêndio na Fazenda da Juta - Escola Municipal de Ensino Fundamental, no endereço da Rua Lucas Lossius, 90, no bairro de Sapopemba. A princípio o que se entendeu é que o fogo teria começado na sala de informática, mas após vistoria no local foi informado de que o incêndio teve início em uma sala desativada, onde havia várias cadeiras e estofados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que encaminhou 10 viaturas ao local, o atendimento aos alunos começou a ser feito por vizinhos da escola, que entraram no local e atenderam a três crianças. Em seguida, chegou o policiamento, que ajudou na retirada dos demais alunos.

Os bombeiros informaram que nenhuma das vítimas sofreu queimaduras. Tanto as crianças quanto os policiais que inalaram a fumaça foram atendidos com oxigênio nas próprias viaturas de resgate que estavam no local.

Segundo a Polícia Militar, 340 alunos foram retirados do local. O caso foi registrado no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).