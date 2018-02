Dez anos à espera de museu Dez anos após ser desapropriado pela Prefeitura, o histórico casarão do n.º 35 da Rua Buri, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo, ainda espera um destino. Em 2002, o plano do governo municipal era transformar o espaço em um museu da música brasileira. O imóvel onde viveram o historiador Sérgio Buarque de Hollanda e seus sete filhos virou alvo de disputa judicial, só vencida pela Prefeitura em fevereiro de 2010. Mesmo assim, o casarão continua lacrado e fechado.