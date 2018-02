Dez adolescentes seguem internados, 3 em estado grave

Ao deixar o hospital, Renata encontrou o homem que a socorreu, quando deixava a escola ensanguentada. Ela agradeceu e brincou com o rapaz. "Eu te devo uma." O pai da menina, Milton Oliveira Rocha, muito emocionado, desabafou: "Não aguentaria perder um filho de maneira tão violenta".

Entre as crianças que estão em estado grave está Luan Vitor, de 13 anos. Ele foi baleado no olho direito e está em coma induzido, no Hospital Adão Nunes. No mesmo hospital está Taiane Tavares, também de 13. Ela foi atingida por três tiros no abdome e na coluna e corre o risco de ficar paraplégica. A menina, que praticava atletismo, respira com ajuda de aparelhos e segue "com acompanhamento rigoroso".

A outra criança em estado grave foi identificada pelas iniciais - como é norma na Secretaria de Estado de Saúde. O menino E. C. A. A., de 14 anos, foi baleado no abdome e na mão. Ele permanece sedado no Schweitzer e respirando com auxílio de aparelhos.

Gêmeas. A menina Brenda Rocha Tavares, de 13 anos, internada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, soube ontem pela madrinha que a irmã gêmea morreu no massacre. Brenda e Bianca estudavam na mesma sala. Brenda, baleada nas mãos, insistia em saber da irmã. Ela foi operada e passa bem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Permanece internado J.O.S, de 14 anos, que sofreu lesão vascular grave no ombro direito. Foi operado, está lúcido, orientado e passa bem. C. M. V. S., de 13 anos, teve fratura de antebraço e está estável; D. D. V., de 12 anos, baleado no abdome, está no CTI pediátrico e sem previsão de alta. Y. B. O. P. N., de 13 anos, baleado no braço, passa bem; L. G. C., de 13 anos, baleado na perna e no braço, passa bem; A. M. F. S., de 14 anos, foi baleado na cabeça, na mão e na clavícula - foi operado e passa bem.

Erro. A Secretaria de Saúde corrigiu ontem a informação sobre o sexo dos feridos. São oito meninos e duas meninas. Na véspera, havia sido divulgado o contrário.