Devido a obras, rodovia dos Tamoios tem 16 km de congestionamento

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - A Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, registra 16 km de lentidão no sentido planalto, no final da tarde desta sexta-feira, 10. O motivo do congestionamento é a implantação de uma faixa auxiliar no sentido oposto para facilitar o fluxo de quem desce. Com isso há apenas uma faixa de subida no trecho de serra.

Há lentidão no km 75, também na serra, por conta de um veículo quebrado atravessado em uma das duas pistas que descem. No mesmo km 75, na pista de quem sobe, um caminhão quebrado dificulta o trânsito.

As obras de duplicação da Tamoios, reiniciadas na última segunda-feira, 6, não interferem no fluxo. O motorista não encontra problemas para descer ao litoral norte até o momento.