'Deveriam atualizar brinquedos, não fechar' Na década de 1970, o cabeleireiro Celso Afonso, de 74 anos, já levava os filhos Ricardo e Carla ao Playcenter para brincar. Ele nunca teve muita paciência para as longas filas características do parque, mas as encarava pelos pequenos. "A gente comprava o ingresso e ficava tanto tempo esperando que, no fim, a gente conseguia ir a quatro ou cinco brinquedos, no máximo."