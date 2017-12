Deve-se entrar nas faculdades e mudar Uma prova de conhecimento como a do Cremesp é um indicador que preocupa. Ele ainda é restrito, mas mostra que temos de investir em avaliação. Temos enfatizado a construção de uma cultura em que a avaliação não aconteça só no fim do período, mas no dia a dia da atividade, que seja construtiva e possa ser ajustada em relação aos objetivos. É importante ter condições de fazer avaliações e correções ainda durante a formação do profissional.