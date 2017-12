Deve existir culpa no término do casamento? Não Desentendimentos de casal sempre existiram e continuarão existindo. Mas não é necessário que as versões de cada parte sejam levadas ao Judiciário. O amor acaba. Não há inocentes ou culpados. E ainda que tivesse, não cabe ao Estado intervir na intimidade do casal para investigar se há culpados.