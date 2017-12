Deve chover em grande parte do País nesta sexta-feira

Uma zona de convergência de umidade sobre grande parte do País, deixará a sexta-feira, 30, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva sobre São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, centro-norte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Mato Grosso e sul da Amazônia. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As pancadas de chuva também ocorrerão sobre o norte de Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará e centro norte do Ceará. Uma área de baixa pressão entre a Região Sul e o Atlântico favorecerá as pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, sobretudo o centro sul e leste deste Estado, além do leste do Paraná e de Santa Catarina. Também podem ocorrer pancadas de chuva entre o Rio Grande do Norte, Paraíba e leste de Sergipe. Possibilidade de pancadas de chuva no centro-norte do Rio de Janeiro no período da tarde. O sol aperece entre poucas nuvens no centro-norte de Minas Gerais, grande parte do Espírito Santo e na Bahia.