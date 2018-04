Detran terá serviços parciais amanhã As unidades do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) de Aricanduva e Interlagos, na capital paulista, de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e todas instaladas em Poupatempos no Estado vão funcionar parcialmente amanhã. Serão prestados apenas serviços de entrega de documentos, de licenciamento de veículos e de realização de provas teóricas. O sistema federal passará por manutenção, que vai afetar os serviços. O atendimento voltará ao normal na segunda-feira.