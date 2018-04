Detran prende dois sob acusação de fraude O comerciante Caio Capato Almassar e o instrutor Alexandre Alcoba Ramos foram presos em flagrante ontem sob a acusação de fraudar o sistema de registro de aulas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Eles estavam na Autoescola Vidoi, de Amassar, no Ipiranga, zona sul. Segundo o Detran, eles mudavam o horário no computador para simular a presença nas aulas de candidatos a obter carteira profissional de motorista.