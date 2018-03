Detran passa hoje para a Secretaria de Gestão

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assina hoje o decreto que vai transferir o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para a Secretaria de Gestão Pública. O órgão estava vinculado à Secretaria da Segurança Pública e foi sacudido por casos de corrupção nos últimos anos. Com a mudança, o governo estadual pretende acabar com os esquemas ilícitos, melhorar os padrões de atendimento do órgão e, ao mesmo tempo, liberar cerca de mil policiais para reforçar as delegacias de bairros.

Com o Detran, serão transferidos também as 344 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do Estado. A medida já estava em estudo desde o fim da gestão José Serra (PSDB). Um grupo de estudos instituído neste ano também elaborou um relatório, entregue ao governador na semana passada. O documento propõe a mudança do Detran para a pasta da Gestão, a ampliação no número de serviços do órgão nos postos do Poupatempo e a diminuição de burocracias. Está previsto também o aumento das opções de emissão de documentos pela internet.