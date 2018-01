As reclamações devem conter o nome do interessado, RG, CPF, telefones para contato, e-mail, a cidade em que o problema ocorreu e a placa do veículo do consumidor. "Para nós é importante essa aproximação com o nosso público-alvo", disse o delegado Carlos José Paschoal de Toledo, diretor do Detran. Além da apuração do departamento, as denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público.