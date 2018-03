Detran envia carta para alertar motorista sobre pontos na CNH

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está passando a remeter cartas para motoristas que alcançaram dez ou mais pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desde a segunda-feira, 15, as correspondências vêm sendo enviadas para quem mora na Grande São Paulo, no interior e no litoral. Os condutores da capital paulista devem receber os alertas em breve, informou o órgão.

De acordo com o Detran-SP, o documento tem um quadro indicando as multas que foram registradas no nome do condutor até a data de sua emissão. Serão informados dados como a data da infração, o órgão competente que aplicou a multa, o número da infração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a pontuação gerada na CNH.

O Detran-SP informou ainda que "quem atinge ou ultrapassa 20 pontos pode ficar impedido de renovar ou transferir a CNH e ter o direito de dirigir suspenso, entre outras penalidades previstas pela legislação federal". Os condutores que atingem 20 ou mais pontos já são notificados.

Entre janeiro e novembro do ano passado, a quantidade de notificações expedidas pelo Departamento Detran-SP para motoristas que estouraram o prontuário, e correm risco de perder a carteira, subiu 14% em relação ao mesmo período de 2011. Foram 711.636 - mais de uma por minuto, em média -, ante 621.771 dois anos antes, um acréscimo de quase 90 mil alertas. Os dados revelam que a obediência às regras de trânsito vem diminuindo no Estado.

É possível acompanhar o número de pontos na CNH pelo site www.detran.sp.gov.br. Antes de checar, no entanto, é preciso fazer um cadastro.