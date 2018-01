Detran de São Paulo cassa registro de maior fabricante de placas do País O diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), delegado Carlos José Paschoal de Toledo, decidiu ontem cancelar o registro no departamento da maior fabricante de placas do Brasil, a Casa Verre. A empresa está entre as investigadas nos inquéritos e sindicâncias que apuram a ação da chamada máfia das placas. Ela é acusada de usar uma empresa de fachada - a Cordeiro Lopes - para fraudar serviços. A Casa Verre nega as acusações, mas admite ter relações comerciais com a Cordeiro Lopes.