Detran conclui obras e anuncia ''novo padrão''

O posto inaugurado hoje passou por reforma. O governo promete que ele será o primeiro a ter um "novo padrão de qualidade". Foram feitas mudanças na estrutura física, com melhorias nas condições de acessibilidade, mobiliário e equipamentos. Agora, o fluxo de atendimento será organizado por senhas.

O posto de Interlagos deveria ter sido entregue no final de julho, ao lado de outros quatro: Aricanduva, São Bernardo do Campo, Aparecida e Americana. O atraso na inauguração dos novos postos de atendimento teve como consequência o adiamento em seis meses da volta ao trabalho em delegacias dos 1.349 policiais que atuam no órgão. Os novos postos e a saída dos policiais são parte da reestruturação do departamento, prometida pelo governo no início deste ano, quando a administração do órgão passou da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Gestão.