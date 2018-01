Detran apreende outro carro com mais de R$ 1 milhão em multas

SÃO PAULO - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apreendeu nesta segunda-feira, 14, o segundo veículo com mais de R$ 1 milhão em débitos em menos de uma semana em São Paulo. O Gol cinza 2001 tem 737 infrações, e, quando foi encontrado, era conduzido por um comerciante coreano de 72 anos, na avenida do Estado, altura do bairro do Pari, região central da Capital.

O veículo, procurado pelos policiais do Detran há três anos, está em nome de uma empresa de confecção e teve o último licenciamento feito em 2005. No cadastro do Gol constam débitos de R$ 1.582.714,78.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como não foram encontradas adulterações de numeração de motor de chassi, o que é crime, o veículo foi apreendido administrativamente. O comerciante, que não possuía pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi liberado. O carro deverá ser leiloado pelo Detran.

Na última quarta-feira,9, um Palio Weekend com R$ 1,3 milhão em multas e 573 autuações foi apreendido na rua Santa Romana, Freguesia do Ó, zona norte da cidade.