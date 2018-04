Detran alerta sobre envio de e-mails falsos O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informou ontem que um e-mail com informações falsas voltou a circular neste início de ano. Segundo o e-mail, quem estiver com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e não renovar o documento no prazo de 30 dias perderá o direito de dirigir, além de pagar multa. O órgão afirmou que não há prazo para renovação. O e-mail também informa que não retirar o plástico do extintor de incêndio rende multa, o que não é verdade.