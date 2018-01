Detidos nove suspeitos de assalto à Rolex do Shopping Cidade Jardim

SÃO PAULO - Nove suspeitos do assalto à relojoaria Rolex do Shopping Cidade Jardim foram detidos nesta quarta-feira, 9, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após denúncia anônima. Segundo a Secretaria de Segunça Pública (SSP), pelo menos três foram identificados por funcionários da loja como integrantes da quadrilha do roubo de segunda.

Veja também:

Duas viaturas vão reforçar patrulhamento no shopping

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tiffany podem ter sido roubada por engano, diz polícia

Lojistas preveem queda de 20% no movimento

Dez assaltantes participaram da ação, que durou cerca de 5 minutos. O grupo roubou relógios de oito mostruários. Segundo a Rolex, o prejuízo foi de R$ 1,5 milhão. Ainda não há previsão para reabertura da loja.

Hoje, foram divulgadas imagens do roubo, gravadas pelas câmeras de segurança do shopping. Parte do grupo chegou na entrada de pedestres, usando terno e gravata. Também foi registrada a fuga dos bandidos pela Marginal do Pinheiros, na zona sul, em dois veículos. Um deles, clonado, já foi recuperado pela polícia.

Foi o segundo assalto ao shopping em menos de um mês - em 16 de maio, a joalheria Tiffany do Cidade Jardim também foi alvo de homens fortemente armados. Dos oito envolvidos na ação, quatro foram presos.