DETIDO POR GOLPE NO JANTAR Marcelo Estrella de Assis, de 43 anos, foi detido no restaurante Ecco, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, ao tentar pagar uma conta de R$ 840 com um cheque de outro titular. Assis chegou ao local por volta das 21 horas acompanhado de uma travesti e de outro homem.