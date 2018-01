Detido pela nona vez, F. é transferido para a Fundação Casa

F., de 12 anos, detido pela nona vez na noite da segunda-feira, 15, foi transferido para a Fundação Casa do Brás na manhã desta terça-feira, 16. Ele passou a noite no 85º DP, na Vila Mirna e foi levado à Fundação Casa junto com outro menor que o acompanhava no momento em que foram detidos, na zona sul da capital paulista. A dupla e mais dois jovens - todos com idades entre 12 e 17 anos - estavam em um carro roubado. Veja também: F., de 12 anos, é detido pela nona vez Nós: Enfim, F. está nos braços da lei F. é precoce, diz mãe do garoto Esta foi a nona vez que F. foi detido. A última vez havia sido no dia 23 de outubro, quando ele também foi pego conduzindo um veículo furtado. Com apenas 12 anos, ele tem uma longa ficha criminal: ele já foi detido por furto de carros - em agosto -; direção de veículo sem habilitação; furto e arrombamento de loja e desacato à autoridade e atentado ao pudor. Na penúltima vez em que foi detido, a mãe do garoto afirmou estar "cansada de ver" o que o filho faz. Nas primeiras vezes em que foi detido, F. tinha 11 anos e, por isso, não podia ser levado à Fundação Casa. Considerados crianças, e não adolescentes, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os menores de 12 anos não podem ser penalizados ou sofrer qualquer tipo de privação liberdade. Da primeira vez que pegou um carro escondido, F. tinha apenas 8 anos. Na ocasião, aproveitou um descuido de um dos tios - quando tomava conta de um trator em um sítio em Jaú - e saiu dirigindo o trator. Quando o tio percebeu, o garoto já dava a partida. "Andou uns 30 metros o pilantra", diz o pai. "Desde pequeno, gostava muito. Isso pode ajudar a entender. Mas, sinceramente, não sei."