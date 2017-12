Detido jovem suspeito de assaltar mulher que lutou para salvar bebê

SOROCABA - A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira, 13, um menor suspeito de participar do roubo a uma empresária que lutou com os dois assaltantes para retirar o bebê que estava no carro, levado pelos criminosos, em Sumaré, interior de São Paulo. A reação da mãe, que acabou conseguindo salvar a criança, foi registrada por uma câmera e as imagens tiveram milhares de acessos na internet.

O adolescente de 17 anos foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas e acabou reconhecido pela vítima. De acordo com o delegado José Carlos Fernandes, que conduz as investigações, a polícia já identificou também o outro suspeito, maior de idade, e está à procura dele. O menor seria encaminhado ainda nesta terça à Vara da Infância e da Juventude que decidiria sobre eventual internação em unidade da Fundação Casa.

O roubo aconteceu na noite de 31 de maio, na divisa entre Sumaré e Hortolândia. A empresária desceu do carro onde estava o filho de 1 ano e fez encomenda em uma sorveteria, mas, quando voltava para o veículo, foi rendida pelos ladrões, que pediram a chave.

Ela pediu para que deixassem tirar o filho do carro, mas eles não entenderam e tentaram sair com o veículo. A mãe se atracou com os dois e chegou a dar um tapa em um dos assaltantes, até conseguir que deixassem a criança. Eles levaram o carro, que foi recuperado no dia seguinte.