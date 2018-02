Detido jovem acusado de matar advogada Acusado de ter matado com um tiro no domingo a advogada Renata Fabiana de Campos Moraes, de 38 anos, durante tentativa de assalto na Rua Vergueiro, zona sul da capital, um jovem de 17 anos foi apreendido ontem em Heliópolis. Outros dois suspeitos foram detidos e a polícia procura um quarto integrante do bando. O adolescente estava escondido na casa de amigos e foi convencido pelo pai a se entregar.