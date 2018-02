Detida mulher suspeita de abandonar bebê em supermercado

SÃO PAULO - A polícia civil prendeu nesta quinta-feira, 1, uma mulher suspeita de abandonar um bebê dentro de um carrinho de supermercado, na zona norte de São Paulo, na noite da última terça-feira, 28.

A criança, de aproximadamente dois meses, foi abandonada no corredor do supermercado Bergamais, no bairro de Lauzane Paulista. A menina estava aparentemente saudável e foi recolhida pelo Conselho Tutelar. As gravações do circuito interno de segurança do mercado foram usadas para tentar identificar quem abandonou a criança.