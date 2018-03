Detentos do CE lapidarão pedras para semijoias E o que dizer de uma fábrica de lapidação de pedra preciosa em uma prisão? No dia 25, ela será inaugurada no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga (CE). O maquinário já chegou e cerca de cem presos estão em treinamento para produzir semijoias. "Queremos mostrar que, se até fábrica de lapidação de pedra pode ser instalada em uma prisão, qualquer outro ramo poderá ser bem-sucedido", diz a secretária de Justiça e Cidadania, Mariana Lobo.