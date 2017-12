Detentos derrubam muro entre pavilhões para se enfrentar: 2 mortos e 16 feridos Um confronto entre grupos rivais de detentos do Conjunto Penal de Itabuna (BA), a 426 quilômetros ao sul de Salvador, deixou 2 presos mortos e 16 feridos na manhã de ontem. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (Seap), o conflito começou pouco antes das 5 horas e só foi possível depois que os internos derrubaram o muro que separava dois pavilhões do presídio - cada um com integrantes de um dos grupos.