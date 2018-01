Detento pede para ir ao banheiro e foge de Fórum em Bauru, no interior de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O detento João Vitor Souza Urias, de 25 anos, conseguiu fugir, por volta das 14 horas de terça-feira, 15, do Fórum da cidade de Bauru, interior do Estado, onde iria participar de uma audiência. Escoltado por agentes penitenciários, Urias, ao chegar ao prédio, localizado na Rua Afonso Pena, no centro, pediu para ir ao banheiro, onde conseguiu fugir por uma janela que dá acesso ao estacionamento.

Policiais militares do 4º Batalhão do Interior (BPM/I) ainda realizaram buscas na região, mas não encontraram o detento, que cumpre pena na penitenciária de Ribeirão Preto por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de armas.

A fuga foi registrada no plantão policial central da cidade. Segundo a polícia, João Vitor teria participado na explosão da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Botucatu, ocorrida em 2008.

Explosão

Na madrugada do dia 10 de novembro de 2008, pelo menos oito homens entraram na DISE de Botucatu, localizada na rua Rodrigo do Lago, na Vila Padovan, furtaram entorpecentes, armas e depois atearam fogo no prédio, o que ainda causou uma explosão que destruiu a unidade.

O bando estourou portas e janelas do local para entrar e depois arrombou dois cofres, levando duas espingardas calibre 12, uma carabina Rossi calibre 357, duas pistolas Taurus calibre 45, uma submetralhadora, 30 granadas, além de munição e outras armas. Os criminosos roubaram também maconha, crack e cocaína apreendidos pela polícia.

Antes de saírem da Dise, os bandidos colocaram um explosivo, que culminou em uma grande explosão, destruindo todos os inquéritos policiais da unidade, livros, prontuários criminais, computadores, boletins de identificação criminal e demais objetos apreendidos.