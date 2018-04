Detento fica entalado ao tentar fugir de hospital Um detento ficou entalado na janela do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, ao tentar fugir, na noite de anteontem. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (Susepe), outro detento fugiu, mas foi recapturado. Jefferson Luiz Alberno, de 23 anos, e Alandair Passos, de 27, estavam internados para tratamento médico em uma ala que tem grades. Anteontem, os dois serraram as grades da janela do banheiro para fugir. A Susepe investiga como eles conseguiram as ferramentas necessárias.