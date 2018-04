Detento é preso após receber saída para Dia das Mães

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Menos de 24 horas após receber o benefício de saída temporária de Dias das Mães e ser liberado do Presídio de Franco da Rocha (Grande SP), onde cumpre pena por tráfico de drogas, Edvilson Santos Silva, de 36 anos, foi preso pelo mesmo crime, no final da noite de sexta-feira, 7, na região da Favela Paraisópolis, no Morumbi, zona sul de São Paulo.

Eram 23h55 quando PMs do 16º Batalhão, durante a Operação Direção Segura - de combate à mistura álcool e volante - paravam um Fusca, ocupado por três pessoas, na esquina da Rua Doutor Flávio Américo Maurano com a Rua Doutor Oscar de Almeida. Debaixo de um dos bancos, os policiais encontraram cerca de três quilos de maconha e descobriram que Silva havia recebido nesta sexta-feira, pela manhã, a liberdade temporária.

Mais de 22 mil presos no Estado de São Paulo foram beneficiados com a saída temporária de Dia das Mães este ano. A benefício tem prazo de sete dias. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto e que têm histórico de bom comportamento, podem obter autorização para saída temporária da penitenciária em cinco ocasiões do ano: Natal e Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças.