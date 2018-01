Destaque da Mancha Verde é eleita a Musa do Carnaval de SP

Aline Bernardes, destaque da Mancha Verde, foi eleita a Musa do Carnaval 2010 de São Paulo

SÃO PAULO - Com 39% dos votos, a recepcionista Aline Bernardes, de 26 anos, foi eleita a Musa do Carnaval 2010 de São Paulo. O concurso foi promovido pelo Jornal da Tarde e pelo portal Estadao.com.br, e contou com a participação de 4.090 internautas que votaram nas musas das 12 escolas de samba paulistanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Após 15 anos, Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval 2010

Veja a página especial das Musas do Carnaval 2010 de São Paulo

Assista a trechos dos desfiles no Carnaval de São Paulo

Aline, que nasceu em São Bernardo do Campo (SP), desfilou no Anhembi pela escola de samba Mancha Verde, que ficou com a quarta colocação no Grupo Especial do carnaval paulistano.

Ana Cecília Cunha, de 18 anos, desfilou pela Imperador do Ipiranga e foi a segunda mais votada

A modelo Ana Cecília Cunha, da Imperador do Ipiranga, foi a segunda mais votada no concurso, com 14,53% dos votos. E a dançarina Camila Silva, da Vai-Vai, foi a terceira colocada, com 13,47% dos votos.

A dançarina Camila Silva, da Vai-Vai, foi a terceira colocada no concurso da Musa do Carnaval de SP