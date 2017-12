Desrespeito ao cidadão O posto do INSS, no bairro Catiapoã, em São Vicente, oferece um atendimento lento e desumano. Lá se leva pelo menos meia hora numa fila só para pegar uma senha. Depois, para dar entrada em qualquer documentação ou obter alguma informação são, no mínimo, mais duas horas de espera, em meio ao descaso e escárnio de funcionários. Em 5/10 fui a esse posto. Vi pessoas idosas portadoras de enfermidades e mães com crianças de colo que já estavam ali há muito mais tempo do que eu. Uma senhora, aparentando uns 75 anos, relatou que chegara às 13 horas e, até às 17 horas, ainda não havia sido atendida. Exausta, mostrou-me os pés cheios de ferimentos. Reclamei com uma das supervisoras do posto, que me falou em tom arrogante: "O negócio é esperar, senhora. Não podemos fazer nada." Um funcionário, que se intitulou supervisor do posto, disse que não tinha pessoal em número suficiente. E que fazia o que podia. Outro funcionário ainda chegou a afirmar, em tom de escárnio, que tem direito a duas aposentadorias: uma pela CLT e outra como autônomo. Gostaria que a Ouvidoria ou a Auditoria do INSS viesse a dar explicações públicas sobre esse descaso com que o órgão trata a população. E que comentasse a respeito dessa possibilidade de aposentadoria dupla para funcionários do INSS.