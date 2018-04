Despoluição do Tietê já consumiu US$ 3 bilhões A Sabesp prevê despoluir o trecho urbano do Rio Tietê até 2018. Desde 1992, com o Projeto Tietê, foram investidos US$ 3 bilhões. A terceira fase, em andamento, terá mais US$ 800 milhões. Em nota, a Sabesp informa que é a única companhia estadual que possui cidades operadas entre as cinco primeiras colocadas do ranking do estudo do Instituto Trata Brasil, que analisa os investimentos no setor de saneamento no País: Franca (2.ª) e Santos (5.ª).