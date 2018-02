Despesa deve subir mais que inflação

A novidade dos últimos 12 meses é a forte escassez de mão de obra minimamente qualificada, fator que vai puxando os salários para cima. Este é, também, um fator de maior rotatividade dos empregados em condomínio. A contratação de funcionários novos por salários mais altos exige reajustes da remuneração dos que ficaram pelo novo padrão. É uma situação que não será revertida tão cedo. Isso significa que, durante um bom tempo, as despesas de condomínio tendem a subir mais do que a inflação.

Não dá para dizer que as taxas de condomínio estejam crescendo mais do que o aluguel porque este é, em parte, função do valor do imóvel, cujo mercado passa por forte aquecimento. A tendência, que pode acentuar-se, é a de que as despesas de condomínio cresçam mais rapidamente do que o poder aquisitivo do morador.