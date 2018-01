Despejo pode render R$ 10 mi de indenização A Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizou ação pública indenizatória de R$ 10 milhões por danos morais coletivos pela desocupação e retirada de 1,6 mil famílias, em janeiro de 2012, da área em São José dos Campos (SP) conhecida como Pinheirinho. A ação é movida contra o governo do Estado, a Prefeitura e a massa falida da empresa Selecta, proprietária do terreno. A ação também pede que Estado e Município se retratem pela "violência" empregada na desocupação. A retirada das famílias obedeceu a mandado de reintegração de posse determinado pela Justiça.