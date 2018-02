DESPEDIDA DE UNS, PROJETO DE OUTROS

No prédio centenário da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, o futuro prefeito Fernando Haddad se reunia com pelo menos 25 de seus 26 secretários para que todos se conhecessem pessoalmente e ouvissem dele como costuma despachar e a forma como pretende liderar a equipe de governo. A cerca de um quilômetro dali, no prédio da Prefeitura, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) organizava um coquetel em seu gabinete para iniciar as despedidas da equipe no último dia útil de sua gestão. Mais de 100 pessoas estiveram presentes em um ambiente abafado.

Na reunião de Haddad, apesar da ansiedade dos jornalistas que esperaram por duas horas pelas novidades da futura gestão, não houve notícias. "Era uma mera apresentação. Hoje não havia nada a ser decidido", explicou o futuro secretário de Comunicação, Nunzio Briguglio Filho.

Já Kassab disse que vai fazer palestra em Abu Dabi e esticar viagem para Dubai e Istambul. Quando voltar, pretende estruturar o curso de pós-graduação que dará na Escola Politécnica da USP.