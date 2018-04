Desocupação de terreno no Pinheirinho deve ser concluída ainda nesta 4ª

SÃO PAULO - Está na etapa final o trabalho de demolição das casas do Bairro do Pinheirinho, em São José dos Campos onde, desde domingo, ocorre o processo de reintegração de posse do terreno que era ocupado por cerca de 2 mil pessoas. Até às 16h30 o terreno deverá ser entregue à massa falida da empresa Selecta, do ex-investidor Nagi Nahas. A informação foi dada pelo capitão da Polícia Militar de São Paulo Antero Alves Baraldo.

A operação de derrubada das casas transcorre sem problemas com os ex-moradores. Poucos ainda acompanham os trabalhos, acompanhados por cerca de 400 policiais.

No início da tarde, cerca de 500 ex-moradores, que estavam abrigados na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Campos dos Alemães, perto do terreno desocupado, começaram a se deslocar para um abrigo municipal no Bairro do Morumbi, em São José dos Campos. O grupo seguiu em passeata pacífica, carregando colchões e objetos pessoais.

De acordo com balanço da PM, 14 pessoas foram presas, entre elas, oito foragidos da Justiça. Três menores foram apreendidos.

A polícia também apreendeu, dentro da favela, quatro veículos, entre eles uma motocicleta de luxo parcialmente desmontada, que tinha sido roubada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.