Desmoronamento parcial deixa dois feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma casa desmoronou na Rua Manuel Chaves, em São Rafael, na zona leste de São Paulo, e deixou duas pessoas feridas por volta das 12h desta quinta-feira, 19.

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. Segundo a corporação, o desabamento parcial aconteceu na altura do número 100 da via. A Defesa Civil foi acionada para analisar a situação das casas vizinhas.

Um dos feridos foi socorrido pelos bombeiros e o outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram levados ao pronto-socorro Sapopemba, também na zona leste. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.