Desmontado bunker do PCC em Juquitiba O subsolo de uma casa em uma região de chácaras de lazer em Juquitiba, a 78 km da capital, escondia um bunker do Primeiro Comando da Capital (PCC). O acesso era por meio de um elevador para carros adaptado em uma cabine de alvenaria do tamanho de uma cama de solteiro. O teto do elevador terminava no nível do chão de concreto, com o qual se confundia. Um primeiro cômodo de 30 m² guardava 424 kg de cocaína, 80 kg de crack e 6 kg de maconha. O segundo continha um arsenal com 8 fuzis, 3 submetralhadoras, 2 espingardas, 3 carabinas, 11 pistolas e 9 revólveres - todos de uso controlado pelo Exército.